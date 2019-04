Uus vandenõuteooria lennu MH370 kadumise kohta: kapten kaaperdas kirve abil lennuki ja kukutas alla

Malaysia Airlinesi Boeing 777-200ER startis Kuala Lumpurist 8. märtsil 2014 kell 00.41 kohaliku aja järgi ning pidi maanduma Hiinas Pekingis kell 6.30 kohaliku aja järgi. Pardal oli 239 inimest, kes mitte kunagi sihtkohta ei jõudnud, teatab express.co.uk.

Lehekülje flightradar24.com kuvaõtmmis, millel on näha Malaysian Airlinesi lennu MH370 teekonna algust FOTO: / AP/Scanpix

Juhtumit kommenteeris nüüd briti piloot Luke Warefield, kellel on Boeing lennukitega lendamise pikaajaline kogemus.

«Kapten Zaharie Ahmad Shah on põhiline kahtlusalune. Arvan, et ta kasutas kokpitis olnud tuletõrjekirvest, millega ähvardas kaaspiloot Fariq Hamidi. Tekkis kaklus, mis viis selleni, et mitte keegi ei juhtinud lennukit. Kaaspiloot ei saanud ka automaatlendamist sisse lülitada. Kapten tahtis teha enesetappu, sest naine oli ta maha jätnud ja teda süüdistati homosuhtes, mis paljastus. Malaisias saab homosuhte eest kohtu alla anda ja isegi hukata,» selgitas piloot.

Briti piloodi arvates üritas MH370 kaaspiloot kaptenit takistada, kuid sai raskelt vigastada.

«Olen kindel, et ka kaaspiloot ründas kaptenit ja sai kirve lõpuks kätte, kuid see ei aidanud lennukit päästa, sest Boeing oli juba merre sööstmas,» arvas Warefield.

Briti piloot rõhutas, et tema oma on vaid üks teooriatest. Selle lennuki kadumise kohta on vähemalt kümme erinevat teooriat.

On neid, kelle arvates kaaperdasid selle lennuki venelased, et viia tähelepanu 2014. aasta Krimmi okupeerimisest kõrvale. Osa arvab, et MH370 juhtimine võeti maapealt terroristide poolt üle ja suunati Süüriasse, kus see ka paregu on. Veel arvatakse, et reisijad ja meeskonnaliikmed tapeti ja nende organid müüdi mustal turul.

Ühe teooria järgi kaaperdas lennuki Põhja-Korea, et hakata Boeing 777-200ER järgi ise lennukeid tootma.

Malaysia Airlinesi lennuk Boeing 777- 200 ER lendamas 5. veebruaril 2014 Poola kohal FOTO: Stringer / Reuters/Scanpix

Lennujuhtimiskeskus kaotas lennuga MH370 kontakti, kui lennuk oli Lõuna-Hiina mere kohal. Hiljem ilmnes, et Boeing lendas alguses Hiina suunas, kuid siis tegi järsu pöörde paremale, võttes suuna Andamani merele ja India ookeanile.

Mitme riigi osavõtul käivitati kadunud lennuki otsingud, mis lõpetati jaanuaris 2017. Hoolimata sellest, et India ookeanis otsiti läbi 120 000 ruutkilomeetri suurune ala, lennukit ei leitud.