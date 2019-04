Kaunis kaader: Helen Adamson postitas kevadiselt rõõmsa pesupildi!

Kui ületasin enda jaoks oma elu ühe kõige raskema aja, soovitas minu terapeut, et peaksin seda kuidagi tähistama. Millegiga, mida ma tõeliselt naudin ja mis mulle meeldejääv on. ☆ Kas uus pesu mis mind naiselikumalt tundma paneb, imeliselt maitsev õhtusöök kalli sõbra seltsis, lõõgastav massaž või õhtu spas. Midagi mis on minu jaoks eriline. ☆ Ja miks on oluline seesuguseid hetki tähistada? Kui suur elumuutus on toimunud, peaks vana mustri uute kogemustega üle kirjutama, et see positiivne hetk jääks alatiseks meelde, ka siis kui elu taas keeruliseks peaks muutuma. ☆ Ja mina olen nüüd enda jaoks olulisi murdepunkte tähistama hakanud. Sel korral tegin seda uue kevadiselt rõõmsa pesuga, mis jääb mulle meenutama minu edusamme ja arengut! ☆ Lisaks andis BonBon mulle sooduskloodi "Helen15" mida ka teiega jagada, et saaksite mai lõpuni ka endale meelepärast pesu 15% soodsamalt valida 😊 #bonbonlingerie #tähista #kevad 📸@kristakalbin Big thanks @aulikkipuniste 😘

