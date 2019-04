Elu24 rahvaküsitlus: miks on Kõigi Eesti Laulu vaja ja millega eestlased rahul pole?

Filmimees Ken Saan tuli «Kõigi Eesti Laulule», et näidata oma meelsust. «Kui me kohe ei reageeri, kui me ei võta midagi ette, siis võib väga lühikese ajaga juhtuda, et me ei tunne seda riiki enam ära,» rääkis Saan.

Poola naisõiguslane Katarzyna sõitis Tallinna, kui kuulis, et Eestit ohustab parempoolse konservatiivse partei võimuletulek. «Olukord liigub selles suunas, et ollakse Euroopa Liidu vastu, nii et ma loodan, et eestlased jäävad Euroopa Liitu ja võitlevad populismi vastu,» ütles naine.

Elu24 kaamera ette jäänud kontserdikülastajad rääkisid, millega nad Eesti elu juures rahul pole. «Tahetakse piirata erinevaid õiguseid ja minu vabadust,» vastas Kristin. Samuti avaldati kartust tulevase valitsuse osas.

Loosungiga «Surnud planeedil ei ole Eestit» olid üritusel kohal ka kliimakaitsjad. «Me ei ole rahul, et valitsus ei ole juba aastakümneid teinud ühtegi tõsiseltvõetavat sammu, et meie elukeskkonda parandada,» rääkis rohelist lippu hoidnud Madis.

