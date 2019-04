Video: Luisa Rõivas räägib, mis talle tänases Eestis muret teeb ning millist tulevikku ennustab KEI võimuliidule

«Minu Eesti on selline ilus, armas, heasoovlik, usaldav, avatud ja see on põhjus, miks ma täna siin olen,» rääkis endise peaministri Taavi Rõivase abikaasa Elu24-le.

Kuigi Rõivas on tulevase valitsuse pärast mures, on ta Eesti eluga rahul. «Ma arvan, et Eesti elu peaks minema seda rada pidi, et me oleme innovatiivne, avatud, väga tubli IT-riik, kes ootab välisinvesteeringuid ja ka teisi inimesi meie Eestiga ühinema,» ütles laulja.