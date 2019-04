Hannes Kaljujärv: isa-poja vahelised konfliktid on vajalikud, et neist midagi õppida

«See on ka loomulik, et kui isa ja poeg elavad ühe katuse all, võib-olla magavad ühe teki all, ka siis tekivad nende vahel konfliktid. Neil peavad konfliktid olema lihtsalt. Nii on ette nähtud. Aga need konfliktid on vajalikud selleks, et neist kasvada ja neist midagi õppida,» sõnas Hannes Kaljujärv Menu vahendusel ja tunnistas, et mentaalselt isaks saamiseks kulus tal palju aega.