Wateva avaldas uue singli «Haters»

Muusikute sõnul sai koostöö Big Beat Recordsiga, mis kuulub maineka Atlantic Recordsi alla, alguse eelmise aasta lõpus. «Saime meili Margaux Groberilt, kes on Atlantic Recordsi artistiesindaja. Ta kiitis meie lugusid ja uuris, kas oleksime huvitatud nendega midagi koos tegema,» räägib Wateva liige Kris Evan Säde koostöö sünnist tuntud plaadifirmaga. «Tundus natuke isegi ebareaalne, arvestades, et tegemist on ühe maailma suurima label’iga. Sealt edasi tehti meid tuttavaks ka ülejäänud Atlanticu tiimiga ja hakkasime koos otsima sobivat lugu, mis nende alt välja anda.»

Värskelt ilmunud «Haters» sündis tegelikult juba aasta tagasi Los Angeleses toimunud nädalasel stuudiosessioonil, mille raames said purki ka Wateva juba avaldatud träkid «Ping Pong Party» ja «Ber Zer Ker». «Lõplik versioon loost on muidugi palju lihvitum ja tuusam kui ta algselt oli,» kommenteerib Säde. Kümnete miljonite kuulamistega Wateva liikmed Hugo Martin Maasikas ja Säde on uue koostöö osas positiivselt meelestatud. «Big Beat Records saadab kogu album laiali Miamis toimuva Ultra Music Festivali esinejatele, seega võib juhtuda, et meie lugu saab esindatud mõne suurema tegija setis,» sõnab Kris Evan Säde ambitsioonikalt.