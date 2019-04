Neljapäeval Amazoni vahendusel televaatajateni jõudnud autosaate «The Grand Tour» kolmanda hooaja 13. ehk viimase hooaja lõpus teatas pisarsilmne Jeremy Clarkson, et pärast 17 aastat koostööd (16 aastat Mayga) oma kahe kolleegiga lõpetavad nad autosaate tegemise.

«See on väga kurb,» sõnas Jeremy Clarkson Fordi autotööstuse allakäigu kohta. «Aga see ei ole ainuke Briti autotööstuse institutsioon, mis lõppemas on. Meie oleme ... See ei ole vaid hooaja viimane ... Saade, nagu teie seda teate, on läbi saamas. Rada, publik, meie kolm ... väga halvasti sobivate pintsakutega igal nädalal. See on viimane,» ütles Clarkson pisaraid tagasi hoides.

Jeremy Clarksoni pisaratega lõppeb tema, Richard Hammondi ja James May ajastu FOTO: Kuvatõmmis videost

«See on,» kinnitas ka Richard Hammond, kelle silmad oli ka silmnähtavalt märjad. «See on, aga me oleme seda teinud koos 17 aastat,» lisas hüüdnime «hamster» kandev saatejuht.

«Kuusteist,» ütles James May vahele.

«Sina jäid hiljaks,» oli Hammond nõus. «Aga sellele vaatamata tunneme me, et aeg on edasi liikuda.»

Rahvas ei suutnud meeste teadaannet uskuda ning hakkasid samuti pisaraid valama.

«Meie jaoks on probleem see, et me ei saa teha niivõrd olulist teadaannet ja siis lihtsalt telgist välja kõndida,» lausus May.

Clarkson oli sellega nõus ning juhatas sisse BBC ja Amazoni kaasabil tehtud mälestusklipi terve kolme saatejuhi ühiselt ekraanil oldud ajast.

Videoklipi järel saatis saatejuhte meeletu aplaus. Kaamera filmis rahvast lähedalt ja selgelt oli näha, et ka nemad olid siirast emotsioonist nutma hakanud.

Jeremy Clarksoni pisaratega lõppeb tema, Richard Hammondi ja James May ajastu FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images

Clarkson tõi pärast videot välja just selle, mis kolme saatejuhi juhitud programmid niivõrd populaarseks tegid.

«Kõikide nende aastate jooksul, mil me koos töötasime, iga kord, kui keegi meist ümber kukkus, ei olnud kaastunnet. Kõik hakkasid koheselt naerma,» ütles ta rahva suure naerupahkvaka saatel.

Ja see just oligi see X-faktor, mis rahvale nende kolme puhul meeldis.

Clarkson palus siis publikul meenutada nii «Top Geari» kui «The Grand Touri» kõige meeldejäävamaid hetki. Korralikele fännidele kohaselt kaevuti mälestustes tosinkonna aasta tagusesse aega ja toodi välja südamepõhjani liigutanud hetked kolme mehe ühisprojektidest.

Kõige viimaks palus üks publiku liige, et Clarksoni, Hammondi ja May ei lõpetaks, vaid jätkaks nendele meelelahutuse pakkumist. Selle sooviga tuli kaasa ka ülejäänud sajakonna liikmeline rahvamass.

Rahva südamed võitnud kuldne kolmik. FOTO: Suzanne Plunkett / Reuters

Kuldne trio vaatas korra teineteisele otsa ja Clarkson teatas siis, et pille päris kotti siiski ei panna. Hammond lisas, et nad ei saagi seda teha, kuna nad peaksid tööle minema. Mehed lubasid jätkata, kuni nad kannavad mähkmeid ja liiguvad abiraami abil. Lõpetamise all peeti silmas, et nad ei tee enam stuudioformaadis autosaadet, vaid eriepisoode, mis viib nad maailma erinevatesse paikadesse veel testimata autodega sõitma. Just nagu nad käisid «Top Gear» ajal mootorratastega Vietnamis või «The Grand Tour» ajal isetehtud autoga Mongoolias.