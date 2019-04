Angelina Jolie ja Brad Pitt on nüüd seaduslikult vallalised

Angelina Jolie ja Brad Pitt on pärast kaks ja pool aastat kestnud lahutusprotseduuri nüüd seaduslikult vallalised, kirjutas Daily Mail .

Kohtudokumendid näitavad, et kohtunik andis loa lõhenemiseks, mis lubab lahutuse finaliseerida, kuid mõned aspektid, nagu vara jaotamine, jääb hiljemaks.

Uudis paari lahutamisest tuleb pärast seda, kui The Sun sel nädalal väitis, et 43-aastane Oscari võitja Angelina Jolie soovis lahutusprotsessile pidurid tõmmata, et Pitti süda tagasi võita.