Kuidas keeta spagette, pesta riideid ja miks toit liiga kallis on ehk tähelepanekud Pornhubist

Kuigi inimesed üle kogu maailma elavad erinevates maailma nurkades, siis ühendab neid üks asi - internet. Ja seks. Internet aitab inimestel virtuaalmaailmas rahuldada tunge, millele päriselus leevendust ei saa. Ning, nagu tuleb välja, pakub Pornhub läbi oma kasutajate ekspertteadmiste ka nõuandeid ja abi nendele, kes seda kõige rohkem vajavad.

Kuna Pornhubil on miljoneid kasutajaid üle maailma, siis on enam kui loogiline, et keegi mõne lahendamatu probleemi otsa satub. Ja veel loogilisem on see, et portaali kasutajate hulgas on inimesed, kes oskavad seda inimest aidata.

Siin mõned näited Pornhubi videode kommentaaride hulgas leiduvatest nõuannetest, näpunäidetest ja abipalvetest..

Lasanje retsept nõo seitsmendaks sünnipäevaks

Koer videos

Kui seks parasjagu huvi ei paku, siis vaata, mis koerake teeb.

Vale arst

Pedantidel võib video vaatamist segada asjaolu, et arstil pole stetoskoop kõrvas.

Valged ja värvid pestakse eraldi

Kui seks takistab pidevalt korrektselt riiete pesemist, siis varsti peab uued riided hankima.

Toit liiga kallis

Kui palganumber ei suuda kuidagi kõrgenevate toiduhindadega sammu pidada.

Koolis käimine on oluline

Pornhub kasutaja tunneb muret videos esinenud naise haridustee pärast.

Uue mööbli otsingul

Kasutajale on silma jäänud videos kasutatav voodi ning küsib selle päritolu ja hinna kohta. Õnneks on abi kiire saabuma.

Ananass ja pitsa ei käi kokku!

Inimesel hakkas pitsast kahju, aga kui ta nägi, et sellel on ananass, siis teadis ta, et pitsa on ammu rikutud.

Kui elutempo on liiga kiire, et lemmiksarjade linastumisel silm peal hoida

Õnneks on kellelgi see info alati võtta.

Nohu näpistab

Kui oled külma saanud, siis kust mujalt saada paremat abi kui pornoportaalist?

Tehnilised probleemid

Printer on vaja igaks juhuks korda saada. Kunagi ei või teada, millal vaja midagi olulist printida.

Professionaale tuleks rohkem kuulata

Elektrikule jäi silma, kui ohtlikult halvasti on stepsel paigaldatud.

Kokkamise nõuanded

Koduse retseptiraamatuse puudumisel on alati võimalus minna Pornhubi ja vaadata, kas keegi õpetab, kuidas spagette keeta.

Dinosauruse faktid

Mõned ütlevad, et need on kasutud faktid, aga teised ... ütlevad, et need on äärmiselt kasutud faktid.

Pornhubist võib ka suhtealast nõu saada

Aga enne oleks vaja leida kallim, kelle peal seda nõu rakendada.

