Jürgen Ligi uuest Tallinna linnapeast: ta jagab sadu tuhandeid linna raha oma sõpradele

«Tema autos tema maja ees plahvatab pomm. Üks hukkunu. Uurijad leiavad tema kodust õhupüstoli ja gaasirevolvri, spordikoti kärbiku ja lahingurelvadele sobivate padrunitega. Relvaluba tal pole. Kotis on ka politseisau, kiirusemõõtja, kolm Eesti Politsei embleemi, hulk politsei vormiriideid, kalendermärkmikul tema käejälg. Ajaleht ütleb ta olevat kriminaalse taustaga ja allilmas tuntud hüüdnimega Miša,» kirjeldab Ligi Kõlvartit.

«Hukkunu olnud aserite kuritegeliku rühmituse liige. Politseiallikas ütleb lehele, et «pomm ei olnud juhus ega huligaanide kätetöö. Meil on alust kahtlustada nii autoomanikku kui tema sõpra sidemetes kuritegeliku maailmaga ning väljapressimistes.» Hukkunud Šamili kodust leiavad uurijad kaks suu- ja silmaavadega maski, elektrišokirelva ja Eesti passi kellegi Vladimir Gärmi nimele. Üks võimalus, mida tema ja Šamil kavandasid, on väljapressimine, sest politseinikud leiavad lisaks relvadele ja politseirõivastele ka võlapabereid,» lisas Ligi.