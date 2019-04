Maailma kõige kuulsam väljamõeldud keel on saanud inspiratsiooni eesti keelest

David Peterson on nii dothraki kui kõrgvalüüria keele autor. Nendest viimast on nüüd võimalik Duolingo keeleõppeaplikatsiooni abil ka õppida. Peterson rääkis nädala alguses «CBSN AM-ile» , kuidas ta keeled välja mõtles.

Peterson kirjeldas, et ta on keeli loonud juba kümme aastat. Ta hakkas keeli välja mõtlema teisel ülikooliaastal, kui ta õppis Berkleys lingvistikat. Aastal 2006 teenis ta California Ülikoolist lingvistika magistrikraadi ning asutas siis keeleloomise ühingu. Kui HBO alustas 2009. aastal «Troonide mängu» tootmisega, siis mõistis meeskond, et nad vajavad kedagi, kes looks dothraki keele, mida räägib sarja 1. hooajas esinev rändrahvaste hõim. Peterson valiti sarja loojate poolt välja ning ta sai dothraki keele loomisel inspiratsiooni vene, türgi, eesti ja suahiili keelest.