Eestis murtakse ilustandardeid: esmakordselt saadetakse rahvusvahelisele iludusvõistlusele pluss-suuruses kaunitar

Konkursi «Ms. Top of the Estonia 2019 Plus Size» eesmärgiks on murda kuvandit, et ilusad on ainult modellid, kelle parameetrid ei ületa üldtunnustatud standardeid 90-60-90.

Angel Models Agency juhi Anna Mikkoneni sõnul on pluss suurus iluduskonkursi kontseptsioon on täpselt samasugune nagu tavalisel konkursil. «Ainuke mis jääb ära on bikiinivoor. Enne finaali ootab osalejaid fotosessioon ning juba varsti saate hääletada rahvalemmiku poolt meie Facebooki lehel. Fotograaf Tatiana Oynus on oma ala professional ning pildid tõotavad tulla imeilusad.»

«Konkursi finaal toimub 28. aprillil klubis Prive. Kui rääkida konkursist, siis lisaks kohustuslikule defileele on meil kavas ka talendivoor, kus osalejad näitavad oma talente. Uskuge mind, neil on millega kõiki üllatada,» lisas Anna.