Laulja Aaron Carter lapsepilastamises süüdistatud Michael Jacksonist: ma räägin oma tõe

Popikuninga Michael Jacksoni ümber on tõusnud tänu HBO dokumentaalfilmile «Leaving Neverland» palju kära ja segadust. USA laulja Aaron Carter (31) on otsustanud, et oma autobiograafilises raamatus räägib ta oma kogemusest Michael Jacksoniga.

Aaron andis TMZ-le Los Angelese lennujaamas intervjuu, milles teatab, et on otsustanud rääkida, mis tema ja Jacksoni vahel juhtus. Kas tema lugu on seotud seksuaalse ahistamisega, mees ei öelnud.

Klipis ütles mees, et tema perekond teab tõde, kuid Jacksonite perekond mitte ning tema paljastus võib neile mitte meeldida.