Legendaarne koomik Ian Cognito suri laval ja publik arvas, et ta teeb nalja

Cognito esines neljapäeval Inglismaal Bicesteris, kus hakkas komöödia-show ajal raskendatult hingama ning istus maha. Publik arvas, et tegemist on naljaga ning jätkas naermist. Kui konferansjee Andrew Bird kontrollima läks, kas mehega on kõik korras, saadi aru, et meest on tabanud terviserike ning kutsuti kiirabi, vahendab BBC. Kui parameedikud kohale jõudsid, oli 60-aastane koomik juba surnud.

Cognito istus raskelt hingates maha ning jäi viieks minutiks vaikseks. Kui Bird tema juurde läks, ootas ta, et koomik ärkaks üles ning ehmataks teda. Nii aga ei juhtunud.

Birdi sõnul oli Cognito juba enne esinemist ennast kehvasti tundnud, ent tahtis siiski lavale minna. «Ta oli nagu ikka, ta hääl oli valju. Ma mõtlesin esinemise ajal, et ta on tõesti tasemel,» ütles Bird.

Birdi sõnul olevat Cognito lausa nalja teinud, et viskab publiku ees sussid püsti. «Kujutage ette, kui ma teie ees siinsamas sureksin,» naljatles koomik. Ka publikus olnud John Ostojak kinnitas, et kümme minutit enne surma visanud Cognito nalja, et saab rabanduse.

Pärast etendust tundis publik end kehvasti, kuna oli viis minutit koomikut vaadanud ning naernud, taipamata, et midagi on valesti.