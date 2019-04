Õudne! 23-aastane kriketimängija vägistas seksivallutuste mängu käigus magava naise

Kriketimängijal oli sõpradega käsil nn seksivallutuste mäng, kus peeti arvet, mitme naisega on õnnestunud meestel magada, vahendab Mirror . Mängu käigus seksis Hepburn magava naisega ning jäi kohtus süüdi oraalses vägistamises. Karistus määratakse mehele 30. aprillil, kuid kohtuniku sõnul on vangistus vältimatu.

Naised jagati «värsketeks» ja «ülessoojendatuteks» sõltuvalt sellest, kas mehed olid nendega juba varem maganud või mitte. Samuti panid kriketimängijad naistele hindeid ja kirjeldasid seksi üksikasjalikult. Hepburn viskas grupivestluses vägistamise üle ka nalja, ent tunnistas kohtus, et need kommentaarid olid «vastikud» ega peegelda tema tõelist iseloomu.

Naine olevat ärgates olnud šokis, et mees tema peal on Hepburn ja mitte Clarke, kes oli samas korteris magama jäänud. Seejärel lukustas vägistamisohver ennast vannituppa ning ütles pärast Hepburnile, et too kasutas teda ära.