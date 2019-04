Video: koolis mobiili kasutanud tüdruk sai tunda politseinike elektrišokirelva

Õpilane hakkaski lahkuma, kuid siis ilmusid kaks kooli valvanud politseinikku, kes arvasid, et see õpilane on klassist omavoliliselt lahkunud. Nad surusid tüdruku põrandale, tüdruk võitles vastu ja lõpuks kasutasid nad ta peal elektrišokirelva.