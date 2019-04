PILDID ja VIDEO Oksjonimaja: Fabergé haruldase tiaara enampakkumine võib kujuneda kuumaks

Christie’s oksjonimaja teatel on tegemist perejuveeliga, mille väärtus on suur ja seega võib enampakkumine kujuneda tõeliseks «ilutulestikuks», teatab afp.com.

Oksjonimaja kataloogi teatel on see tiaara ebatavaline, kuna selles on selgelt nähtav pühendumuse ja armastuse sõnum. Tiaaral on üheksa suurt sinakasrohelist akvamariini ning palju väikeseid teemante.