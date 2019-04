Räppar Nipsey Hussle'i matused muutusid kaoseks: üks leinajatest sai surma ja vähemalt kolm veel vigastada

Los Angelese politsei on juba ametlikult kinnitanud, et tulistamise käigus hukkus üks inimene.

Matusetalitusel oli mitmeid staare, nende hulgas ka Stevie Wonder, kes esitas seal Eric Claptoni lugu «Tears In Heaven». Enne loo esitamist sõnas Wonder, et USA-s on vaja relvaseadust karmistada.