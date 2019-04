Pildid ja video: Julian Assange peeti kinni, kuid kus on ta karvane sõber?

WikiLeaks avalikustas ka USA diplomaatilisi ja militaarse sisuga saladokumente, mille tõttu USA ootab Assange’i loovutamist, et ta kohtu alla anda.

Kohe pärast 47-aastase Assange’i kinnivõtmist küsiti sotsiaalmeedias, et kus on selle mehe kuulus, lipse kandev kass.

Ecuadori saatkonnas elades pidi Assange alluma karmidele reeglitele. Üheks reegliks oli, et ta peab oma kassi eest hoolitsema, kuid saatkonna töötajate sõnul ta ei teinud seda.

Ecuadori saatkond teatas 2018. aasta oktoobris, et Assange on lohakas, ei hoolitse enda ega oma karvase sõbra hügieeni eest. Ta teeb seda vaid siis, kui temalt seda nõutakse.

Assange’i kass on isegi kuulsam kui mees ise. Assange’i toetajad tegid talle mitu sotsiaalmeedia kontot, Twitteris kannab see nime Embassy Cat (saatkonna kass).

Seal on fotosid, millel kass näeb välja nagu diplomaat, kandes lipsu.

Kuna kassi ei olnud 11. aprilli politseioperatsiooni ajal näha, hakati sotsiaalmeedias küsima, et kus on Assange’i kuulus karvane sõber. Seal levivad teooriad ja meemid, et mis kassiga juhtuda võis.