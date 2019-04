GALERII: Tiina Talumehe värviküllase uue kollektsiooni esitlusele saabus särav seltskond

«Minu kõige esimene moemälestus on ajast, kui olin kolme aastane ja vaatasin suure imetlusega oma ema garderoobi. Seal oli imelisi maksikleite, suuremustrilisi ja värvikirevaid särkpluuskleite, pükskostüüme ja muidugi kuldsed platvormkingad,» seikleb Tiina oma mälestustes. «Kooliminekuga algasid kaheksakümnendad​ ja lustakas aeg moes sai ümber. Kirevad emotsioonid ema garderoobist aga jäid mällu tänase päevani. Hiljem lisasid kõigele eelnevale veel volüümi Jane Birkin, Twiggy ja teised ajastu ikoonid ning nüüd, aastakümned hiljem, on kõik muljed ja eredad mälestused põimunud terviklikuks kollektsiooniks.​»

Kui moemaja eelnevad kõrgmoekollektsioonid on tavaliselt üles ehitatud teatud konkreetsetele värvigammadele, siis sel kevadel on esindusõiguse saanud kõik värvid ja pilt on lõbusam kui kunagi varem.​ Värviteraapiana mõjuvas kollektsioonis vahelduvad lillemustrilised puuvillapitsist kokteilkleidid ühevärviliste lendlevate plisseerõhtukleitidega. Julge naise uueks trenditooteks on aga eriliste tikandite ja printidega jumpsuit. Ettearvamatute kevadtuulte eest varjumiseks saavad päästjaks kelmikad karvased pehmed ja mahulised või hoopis kehajoont järgivad klassikalised mantlid. Kollektsiooni tõeliseks pärliks on aga popkunsti sugemetega signatuurprindid siidile, mis kujutavad 70ndate stiilis naiivseid elemente ning originaalsed käsitööna valmivad mahukad tikandid.