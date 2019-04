Pildid: Türgi ilutohtrid keerasid briti kaunitari tissid täitsa tuksi

Naisterahva sõnul oli ta oma rindade pärast väga ebakindel ning kui ta nägi 2018. aastal Instagramis ühe ilukliiniku reklaami, tundus see olevat lahedus tema muredele.

Kliinik asus Türgis ning seda reklaamisid mitmed instastaarid. Kliiniku poolt pakutavas paketis oli lisaks operatsioonile ka viiepäevane ööbimine uhkes villas. Samas villas taastusid ka teised patsiendid.

«Piltidel olid isegi mõned kuulsused ja arvasin, et see ei saa olla pettus, kui isegi kuulsad inimesed on selles kliinikus käinud,» selgitas Holly.

Holly broneeeris Istanbuli kliinikus rindade suurendamise ning käis selle eest välja 2700 naela (3133 eurot).

Kui Holly kohale jõudis, ootas teda ees ebameeldiv üllatus. Villa, mida ta nägi piltidel, polnud päriselt üldsegi mitte nii uhke ja särav. «See (villa - toim) vajas kindlasti kõpitsemist, aga polnud siiski nii kohutav, et oleks mind muretsema pannud,» selgitas ta.

Holly McCulloch enne operatsioone Istanbulis. FOTO: Scanpix /SWNS.COM

Kliinikus suhtles Holly arstidega tõlkeäppi abil. «See polnud üldse nii formaalne, kui ma oleks oodanud,» meenutas ta. «Ma pidin lihtsalt oma särgi ära võtma ja ütlema, mida ma tahan.» Samuti meenutas Holly, et konsultatsiooni ajal ei näidatud talle ühtegi implantaati.

Operatsiooni järel ärkas ta meeletute valudega. «Ma märkasin, et mu rinnad on massiivsed, aga olin liiga suurtes valudes, et nendest rõõmu tunda.»

Kuna valu oli väljakannatamatu, palus Holly, et implandaadid eemaldataks. Seda ka tehti ning pärast operatsiooni ärkas Holly üles ja nägi, et tema rindadest on alles jäänud vaid lotendav nahk.

Holly meenutab, et kliinik süüdistas selles naist, et operatsioon luhta läks. Naisele heideti hiljem ette, et ta valis liiga suured implantaadid. «Ma ei ole meditsiinitöötaja, nii et kuidas ma oleksin pidanud teadma, et need implantaadid olid liiga suured?»

Kliinikust öeldi talle, et ta läheks koju ja paraneks ning pakuti, et seejärel teeb kliinik talle tasuta uue operatsiooni. Holly sõnul nõustus ta sellega, sest uskus tõsimeeli, et eelmine operatsiooni oli just tema pärast valesti läinud.

Pärast teist operatsiooni nägid tema rinnad suurepärased välja, ent kui Holly hakkas tagasi koju lendama, läks tema tervislik seisund väga halvaks. Inglismaal ootas teda lennujaamas juba kiirabi ning arstid leidsid tema vasaku rinna juurest suure villi.

«Villi juurest muutus nahk mustaks - see oli nagu suur sünnimärk mu rinna all,» meenutas ta. Tegelikkuses oli villist saanud aja jooksul surnud nahk.

Asjad võttis eriti dramaatilise pöörde, kui ta oma poega riietades kuulis rebenemist. «Ma tõstsin oma poja teksapükse, kui kuulsin valjut rebenemist - ma vaatasin alla ja mu implantaat paistis välja,» sõnas Holly.

Holly McCulloch pärast seda, kui inglise arstid eemaldasid ta rinnast implantaadi. FOTO: Scanpix /SWNS.COM

Arstid eemaldasid Holly vasaku implantaadi, sest vastasel juhul oleks infektsioon naise tapnud. «Ma ei pidanud isegi peeglisse vaatama, et teada, et olen inetu.»