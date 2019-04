Piilu sisse: Kim Kardashian näitas lõpuks ometi oma uhket villat!

See on esimene kord, mil Kim Kardashian näitab enda ja Kanye Westi kodu sellises ulatuses. Varasemalt on fännid näinud vaid kindlaid ruume, kus on filmitud mõned «Kardashianite» episoodid.

Videos nimetab Kim oma kodu «minimalistlikuks kloostriks» ning teeb Vogue'le tõelise ringkäigu. Nõnda võibki näha, et megastaaride kodu on võrdlemisi suur, toonid on neutraalsed ning mööblit on vähe. Samuti paistab, et tema kodus ei ole uksi.

Ka selgitas Kim, et sisekujunduse taga oli suuresti abikaasa Kanye West (41) ja et paar sai inspiratsiooni Belgia disainer Axel Vervoordtist.

Samuti tunnistas Kim videos, et suudab oma varvastega kõike teha ja avaldas, et inimesed võiksid vähem tema tagumikule tähelepanu pöörata. Ka tunnistas Kim, et muretseb neljanda lapse sünni pärast, sest lastetuba pole veel valmis.