Pildid! Pilgupüüdja Laura Põldvere räägib oma julgetest kostüümidest: ärme karda, mida teised mõtlevad

Lauljatar selgitab ka, et värske esinemiskostüüm on pisut inspiratsiooni saanud Jaapani sõdalastest. «Tekkis tuju veidike samurai võitlusteemat sisse tuua ja samas seda tasanda narmastega, mis annavad juurde liikuvust ja pehmust,» selgitab ta.

Laura Põldvere, T1 Mall of Tallinna vaateratta avamine.

Samuti on Põldvere teada-tuntud oma efektsete lavakostüümide poolest, mistõttu uuris Elu24, kas lauljataril on jagada mõningaid nõuandeid inimestele, kes tahaks ka ise julgemalt riietuda?

«Ma arvan, et tuleb mõelda sellele, et riietus on enda sisemaailma väljaelamine... Ei tohiks seda karta,» julgustab Laura.