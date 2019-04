Mis on Eestist puudu, et see oleks parem riik?

Quora lehel võivad vastata kõik registreeritud kasutajad ning nende vastust hindavad teised kasutajad. Mida parem, sisukam ja informatiivsem vastus, seda rohkem hääli see saab ja seda kõrgemal vastuste järjekorras see asub.

Loe ja räägi kaasa, mis on nende inimeste arvates Eestist puudu, et see oleks parem riik.

Thomas Soininen, Eestis elav soomlane

Funktsioneeriv ja õidepuhkenud tsiviilühiskond. Ma olen Eestis elanud praeguseks kaks ja pool aastat. Enne kolimist käisin siin kaks korda kuus kaks aastat järjest. Mis on mulle siiamaani üllatuseks on MTÜ-de puudus hobitegevusteks, krooniliste haiguste patsientide jaoks ning teiste tegevuste jaoks, mida inimesed saavad vabal ajal teha.

Õiguslik alus on selleks ju olemas, sest Eesti põhiseadus lubab kogunemised ja liituse loomised. Selle järgi on arenguruumi veel küllalt, aga seaduslik alus on olemas.

Kuid alati, kui ma olen oma sõprade käest küsinud, kuidas nad hobidega tegelevad või tegevusi teevad, siis alati on vastuseks olnud, et nad maksvad teenusepakkujale teenuse või varustuse või juhendamise eest.

MTÜ Loomus meeleavaldus huntide tapmise vastu Norra saatkonna ees. MTÜ-de loomiseks on põhiseaduslik alus olemas, aga eestlased ei kasuta seda piisavalt. FOTO: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Tegevuse osas vahet pole, alati pöördutakse kommertsliku lahenduse poole. See kõlab mulle kummaliselt, sest Soomes on ühendused peaaegu iga tegevuse jaoks, mida sa soovid teha. Registreeritud ühing on juriidiline isik, mis saab raha koguda, organiseerida üritusi ja oma ressursse, et enda eesmärke täita.

Üpris uue immigrandina tunnen ja näen, et ressurside ühisomand läbi MTÜ on midagi kommunismi sarnast, ja me kõik teame, et see ei ole hea.

Ma loodab, et keegi tõestab, et ma eksin. Kindlasti on ühiskonnas valdkondi, millega ma ei ole kokku puutunud.

Arno Taremäe, elab Tallinnas

Kui aus olla, siis ma arvan, et asi on naeratamise vähesus. Lubage ma seletan.

Väljaspool oma sõpruskonda on eestlased tõsised ja tihti isegi teineteise vastu vaenulikud. Meil on raskusi teise tänamisega siis, kui me peaksime seda tegema, ja veel raskem vabandada inimese ees, kellele me oleme selle võlgu. Lõpuks me pigistame mõlemad kuidagi välja, aga see on kahjuks ilma emotsiooni ja siiruseta.

Ükskord, kui ma koos sõbraga jalgrattaga sõitsin, püüdsin ma seda malli murda, kui naeratasin ja lehvitasin autojuhile, kes meid ülekäigu kohas üle lasi. Mu sõber oli šokeeritud ja isegi siis, kui ma seletasin talle enda motivatsiooni, siis ta ei mõistnud, miks ma sooritasin sellise kutsumata viisakuse žesti võõra inimese suunas.

Naeratamine on eestlaste jaoks võõras. FOTO: Sander Ilvest

Avalikud siiruseavaldused on riskantne asi, eriti kui sa oled mees. Naistele antakse need eksimused kergemini andeks, mis tuleb tõenäoliselt traditsioonilisest arusaamast, et naistel on raskem oma emotsioone kontrollida.