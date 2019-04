VIDEO Kas reedel 13. aprill 2029 saabub nii inimkonna kui meie planeedi lõpp?

Teoreetikute sõnul on Maale kõige ohtlikum aeg aprillis 2029 ning inimkonnaga võib juhtuda sama, mis juhtus 65 miljonit aastat tagasi hiidsisalikega, kui tänapäeva Mehhiko lahte 10 - 15 kilomeetrise läbimõõduga asteroid kukkus, teatab express.co.uk.

Kehtiva teooria kohaselt käivitas 65 miljonit aastat tagasi Maale kukkunud asteroid ahelreaktsiooni, mille tõttu hiidsisalikud lõpuks välja surid FOTO: SCANPIX

Usklike arvates on piiblis kirjas, millal saabub maailmalõpp ja sealsed tekstid viitavad 2029. aastale.

USA kosmoseagentuur NASA on oma leheküljel ja meedias inimesi rahustanud, et Maa lähedastel ja potentsiaalselt ohtlikel asteroididel hoitakse silm peal ning kokkupõrke tõenäosus on väga väike.

«Oht, et inimkond hukub väikese või keskmise suurusega asteroidi tõttu, on naeruväärselt väike. Oht suureneb, kui asteroid on suurem, kuid ka neil suurtel asteroididel hoiame silma peal. Globaalse katastroofi võivad tekitada asteroidid, mille suurus on üks kilomeeter ja üle selle. Meie andmetel ei ole viimase 1000 aasta jooksul mitte ükski inimene asteroidi tõttu elu kaotanud,» teatas NASA.

NASA arvutijoonistus Maa suunas liikuvast asteroidist FOTO: HO / AFP/Scanpix

Teoreetikuid ja kristlasi ei ole NASA teated rahustanud. Nende arvates võib juba lähiajal leida aset asteroidi langemine Maale ja selles ei ole kahtlust. Küsimus on, milline neist Maa lähedastest ohtlikest asteroididest on esimene, mis meie planeediga kokku põrkab.

Astronoomide sõnul jälgivad nad Maa lähedast asteroidi 99942 Apophis, mis võib 2,7- protsendise tõenäosusega 13. aprillil 2029 Maaga kokku põrgata. Sellele asteroidil on Maaga orbitaalne resonants, tehes ta potentsiaalselt ohtlikuks.

Euroopa kosmoseagentuuri Herscheli kosmoseobservatooriumi pildid asteroid Apophisest FOTO: HO / AFP / Scanpix

Arvutused näitasid, et kui 99942 Apophis Maast 2029 möödub, on ta meie planeedi juures seitse aastat hiljem tagasi ja siis võib kokkupõrge leida aset 13. aprillil 2036. Järgmine ohtlik moment selle asteroidiga on tõenäoliselt alles 12. aprillil 2068.

Senised arvutused näitavad, et suure tõenäosusega möödub Apophis 2029 Maast 31 200 kilomeetri kauguselt ning 2036. aastal veelgi kaugemalt, 23 miljoni kilomeetri kauguselt.

Samas on oht, et kui see asteroid 2029 Maast möödub, võib ta hoopis Kuuga kokku põrgata ja hoopis see sündmus mõjutab meie planeeti.

Kosmoseuurijad teatasid 2014. aastal, et Apophise diameeter on 370 meetrit, kuid isegi sellise suurusega asteroid võib Maal mõnevõrra kahju tekitada, rääkimata suurematest asteroididest.

Astronoomide teatel ei ole Apophis kõige ohtlikum asteroid, vaid on veel viis asteroidi, mis on Maale ohtlikumad.

Apophise suurusega asteroidid võivad meie planeediga kokku põrgata keskmiselt iga 80 000 aasta järel.

«Paanikaks ei ole tegelikult põhjust, sest asteroide jälgitakse ja tehakse vastavad arvutused, mille abil saab teha kindlaks, kui suur on Maaga kokku põrkamise tõenäosus. Seni on see üsna väike, umbes üks 150 000 vastu,» sõnasid astronoomid.