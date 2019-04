Noor naine visati nappide bikiinide pärast ujulast välja

26-aastane Yvette Harvie-Salter lebotas rahulikult Aucklandis asuva basseini ääres, kui talle lähenes naissoost vetelpäästja ja talle õlale koputas, kirjutas The Sun. Albany staadioni basseini vetelpäästja ütles, et nad on saanud külastajatelt mitmeid kaebuseid Yvette'i riietuse kohta.

«Ma olin väga mures, kui ta mulle õlale koputas, ja ütles, et me peame nelja silma all rääkima,» sõnas Yvette SunOnline'ile.

«Ta ütles mulle, et see puudutab minu bikiine, et nad on emadelt mitmeid kaebuseid saanud. Ta küsis, kas mul on kodus teisi bikiine. Ma ütlesin, et jah, aga need on üpris samasugused. Ja ma olen neid bikiine viimased paar kuud kandnud.»

Yvette kandis seda tüüpi bikiine. FOTO: stuff.co.nz

«Sellel hetkel tundsin ma koheselt häbi ja paljastust. Ma tundsin, et ma pean end kinni katma. See oli nii alandva.

Yvette lisas, et talle öeldi, et ta peab end rätikuga kinni katma, kui ta soovib basseini juurde edasi jääda.

«Tema täpsed sõnad olid, et see ei ole reegel, kuid mõned emad on kaevanud ja ma pean midagi konservatiivsemat kandma,» ütles Yvette.

«Tema kommentaarid olid mürgised, ma tõesti tundsin, et mind diskrimineeritakse. Ma ei taha, et üksi naine peaks seda läbi elama. See oli justkui kehahäbistamine. See tõesti tegi mulle haiget.»

Yvette tõi ka välja, et meestel lubati kanda kitsaid Speedosid, kuid nendele ei ole keegi märkuseid teinud.

Yvette Harvie-Salter FOTO: twitter

Pärast seda intsidenti, mis leidis aset eelmisel laupäeval, nõudsid Yvette ja tema partner kogu külastuse eest raha tagasi. Lauljanna on seal käinud kolm korda nädalas mitu aastat, aga lubas sinna enam mitte kunagi naasta.