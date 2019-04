Galerii: kaua valminud kaunike - T1 Mall of Tallinn Skywheel on nüüd rahvale avatud

Kuigi see päris London Eye mõõtu välja ei võta on Skywheel ehk taevaratas siiski ääretult tore ja vahva vaatamisväärsus, mida saavad nautida inimesed pealinnast ja kaugemalt.

Kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn katusel paiknev vaateratas on lõpuks valmis ning valitud seltskond sai sellega juba eile esimese sõidu teha.

T1 Mall of Tallinn on esimene keskus Euroopas, mis on paigutanud maamärgina oma katusele vaateratta. Maailmas on teada vaid viis sarnast keskust ning need asuvad kõik Aasias.