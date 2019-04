Pildid ja video: Cornwalli elanikke hirmutab salapärane koerasuurune kaslane

Hiljuti jäädvustas kummalist suurt kassi meenutava looma Cornwallis Cotswoldis Broadwelli külas The Fox Inn pubi pidav Ed Simpson, teatab thesun.co.uk. Cornwallis on kadunud mitmeid lemmikloomi, keda väidetavalt on jälitanud tumeda karvaga üsna suured loomad, kes osade inimeste arvates on pantrid. Cornwallis on kadunud mitmeid lemmikloomi, keda väidetavalt on jälitanud tumeda karvaga üsna suured loomad, kes osade inimeste arvates on pantrid.

Simpsoni sõnul oli ta oma pubis, vaata siis teise korruse aknast välja ja nägi kaugemal looma liikumas.

«See oli kaslane ja väga suur. Ta liikus üle heinamaa, hüppas siis üle aia ja kadus, kuid ma jõudsin teda jäädvustada,» sõnas mees.

Simpson postitas tehtud fotod sotsiaalmeediasse küsides, et kas keegi on kaotanud puuma.

Ühendkuningriigi mitmes paigas on nähtud kummalisi suuri kaslasi FOTO: Ed Simpson /SWNS.COM/Scanpix

Ta sai palju kommentaare, et Cornwalli erinevates paikades on suuri kummalisi kaslasi nähtud.

«Minu pubi kliendid kinnitasid samuti kuuldusi suurte kaslaste kohta. Vanemad mehed mäletasid, et selliseid loomi nähti juba 1970. aastatel ning nüüd nähtu võis olla mõne järeltulija,» lausus pubiomanik.

Simpsoni teatel kirjutas kohalik meedia möödunud aastal, et oktoobris nähti Burfordis puuma sarnast looma. Burford asub Cotswoldist 18 kilomeetri kaugusel.

Suurt kaslast nägi aknast ka 56-aastane Kerry Hogg, kes töötab Simpsonile kuuluvas pubis.

Ühendkuningriigi mitmes paigas on nähtud kummalisi suuri kaslasi FOTO: Ed Simpson /SWNS.COM/Scanpix

«Mina, Ed ja ta naine olime pubis, istusime akna juures olevas lauas ja jõime kohvi. Vaatasime siis aknast välja ja nägime kauguses tumeda karvaga looma, keda pidasime labradoriks. Vaatasime veel ja siis nägime, et see loom liigub sujuvalt nagu kass. Seega ei saanud ta olla koer. Selle looma suurus viitas, et tegemist ei olnud kodukassiga. Loom liikus rohumaal ja siis hüppas üle aia,» sõnas naine.

Hoggi sõnul oli see tumedakarvaline loom labradori suurusega, kuid ta liikus nagu kass.

«Minu ehmatas ta isegi päise päeva ajal ära, rääkimata õhtusest ajast. Pimedal ajal ma enam jalgsi ei käi ja ma ei pargi enam oma autot pubist kaugele,» teatas pubitöötaja.

Sel nädalal teatas Devonis Plymouthis elav 63-aastane Steve Swatton, et ta nägi seal mitmel korral hiiglaslikku musta karvaga kaslast.