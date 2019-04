Tüdruk pääses vaevu eluga, kuna vanemad toitsid teda kallistuste, naeru ja päikesega

Politsei võttis vanemad kinni ja küsitles neid, miks nad last nälgima sundisid. Nad selgitasid, et soovivad elada puhast elu, olles taimetoitlased. Lapse isa teatas uurijatele, et tal on õigus kasvatad oma last nii nagu tema tahab ja võimudel ei ole õigus tema kasvatusmeetodites kahelda.