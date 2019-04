Video: pardakaamera koju unustanud mees avastas juhuslikult, et naisel on armuke

Hiina linnakesest Mudanjiangist pärit Yang avastas tänu pardakaamerale, et naine, kellega ta oli abielus 20 aastat, pettis teda, vahendab Daily Star .

Yang väidab, et pardakaamera jäi koju juhuslikult. Yangi endine abikaasa väidab aga, et tegu polnud juhusliku pardakaameraga, vaid hoopis salakaameraga.

Videos on näha, kuidas naine avab ukse tuttavale mehele. Ka on videos kuulda, kuidas naine temalt aru pärib, miks mees seal on. «Ma igatsen sind,» vastas seepeale külaline.