Pildid: 24-aastase austraallanna töö on lasta ennast kaamera ees paljalt tätoveerida

Noor austraallanna alustas tätoveerimisega 14-aastaselt ning on tänaseks käinud nõela all üle 100 korra. Kuigi esmapilgul võib tunduda, nagu Amberi nahal poleks enam üldse «vaba ruumi», leidis ta hiljuti võimaluse uued tätoveeringud teha, vahendab Daily Star .

Amber on öelnud, et tätoveeringud on viis enese väljendamiseks. Esimesed tätoveeringud lasi ta teha koolieas, kui võitles depressiooniga. «Kui ma olin 14, ei teadnud ma, kes ma olen või mida elult tahan. Olin katatooniline ega suutnud näha, mis minu jaoks parim on. Olin naiivne,» on naine rääkinud.