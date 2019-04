Keskeakriis? David Hasselhoff hakkab heavy metal’it tegema

Telesarjadest «Knight Rider» ja «Rannavalve» tuntud telestaar on ka andekas muusik ning on 80ndatest saati Euroopas, peamiselt Saksamaal ja Austrias, edukalt karjääri teinud, vahendab muusikaportaal Loudwire.

66-aastane Hasselhoff rääkis Saksa uudistesaidile Zeit, et proovib uuel albumil kätt heavy metal'iga. «Ma teen järgmise plaadi peal paar heavy metal laulu. Miks mitte? Albumil pole veel pealkirja, aga see peaks olema «Kõik on lubatud». Ma teen kõike, kuna ma saan ja tahan,» ütles Hoff.

Hevimuusika on Saksamaal väga populaarne, nii et see pole sugugi kehv valik. Varem on Hasselhoff rääkinud, et talle meeldivad kuulsad hevibändid Iron Maiden ja Metallica. «See on muusika, mida mulle kuulata meeldib,» ütles ta 2014. aastal.