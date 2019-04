Video: pisarais instastaar kardab, et peab oma keha müüma hakkama, kuna ta Instagrami konto pandi kinni

21-aastane Floridast pärit tütarlaps oli Instagramis kogunud üle 113 000 jälgija, kui tema konto teadmata põhjusel kustutati, vahendab The Sun. Noor sisulooja pani oma Youtube'i kanalile üles video, kus räägib läbi pisarate, mida sotsiaalmeedia tema jaoks tähendab.

«Mu Instagram kustutati ära... ma üritan seda tagasi saada, helistan kõigile, kellele saan, ja ma ei tea, miks konto taastamine ei õnnestu,» rääkis Jessy ning korrutas, et ilma jälgijateta on ta mittekeegi.

«Kui inimesed minu kallal õelutsevad või minu kontost teavitavad (mõeldud on teavitusi reeglite rikkumise kohta – toim), üritan mina parem inimene olla. Ma tahan teile kõigile öelda, et mõelge enne, kui minu kontost teavitate, kuna te rikute mu elu ära! Kogu raha, mis ma teenin, tuleb internetist, ja ma ei taha seda kaotada,» rääkis noor instastaar.

Jessy ütles ka, et n-ö tavainimese elu pole tema jaoks. «Ma tean, et inimesed tahavad, et mul oleks sama raske kui neil inimestel, kes töötavad üheksast viieni, aga see pole minu jaoks. Ma elan Los Angeleses, et mitte teiesugune olla,» ütles ta.

«Ma olen nii kuradi palju tööd teinud, et jõuda siia, kus ma nüüd olen, ja see on maailma halvim tunne, kui see mult nüüd ära võetakse,» rääkis Jessy.

Kuigi pole selge, miks Jessy Instagram ära kustutati või miks tema kontost üldse teavitati, palus naine teistel ennast tema kingadesse panna ning kujutada ette, kuidas nemad ennast samas olukorras tunneksid.

Jessy selgitas, et enne instastaariks saamist ajas ta raha kokku enese müümisega. «Ma olin prostituut! Ma ei tee seda enam, kuna ma teenin kogu raha internetis. Ma ei taha selle elu juurde tagasi minna,» ahastas neiu.

«Te peate aru saama, et mul ei ole ühtki oskust, mul on kolledžist 20 000-dollariline võlg, nii et ma ei saaks isegi õppima minna, kui tahaksin. Enne Youtube'i ja Instagrami töötasin ma McDonaldsis, ma olin kuradi luuser!» rääkis Jessy.

Jessy täpsustas, et McDonaldsis töötamisel pole midagi viga, aga ta lihtsalt ei taha seda enam teha.