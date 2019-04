Galerii: vaata, kuidas avati T1 Mall of Tallinna vaateratas!

Koha peal viibijad andsid teada, et vaateratas jäi esimesel sõidul seisma. «Üle poole kabiinidest võeti täis ja ratas enam ei vedanud, hakkas tagurpidi liikuma. Seejärel teavitati, et palutakse külalistel pidu nautida, kuna rattaga minevat aega,» kirjeldas kohal viibinud Postimehe ajakirjanik olukorda ning lisas, et katsetati uuesti tühja rattaga.

Pärast 15-minutilist ootamist sai rahvas jälle gondlitesse minna ning nüüd on rattaga esimesed sõidud tehtud ja kõik tundub toimivat.

T1 Mall of Tallinna vaateratta avamine. FOTO: Madis Sinivee

Super Skypargi vaateratas Skywheel of Tallinn avatakse ametlikult neljapäeval kell 12. 27 gondliga vaateratas viib inimesed 120 meetri kõrgusele merepinnast uue nurga alt pealinna panoraami nautima.

T1 Mall of Tallinn on esimene keskus Euroopas, mis on paigutanud maamärgina oma katusele vaateratta. Maailmas on teada vaid viis sarnast keskust ning need asuvad kõik Aasias.

Tallinna uus maamärk – kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinna katusele kerkiv Super Skyparki vaateratas sai Hollandi tehases valmis. FOTO: Super Skypark

T1 Mall of Tallinna juhi ja keskuse arendaja Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul saab vaateratta avamisega lõplikult täidetud aastatetagune hulluna tundunud unistus siduda kaubandus ja meelelahutus üheks tervikuks nii nagu seda kunagi varem Eestis ega mujal Euroopas ei ole tehtud.

«Meid ei võetud väga tõsiselt, kui me selle plaaniga kunagi välja tulime. Veel viimase ajani arvati, et tegelikult seda vaateratast ju ei tule. Nüüd on ta aga kohal, ta on erakordne ja kordumatu, ta sõidab ja kaunistab Tallinna siluetti. Avalikkuse ootamatult suur ja positiivne huvi juba enne vaateratta avamist näitab, et julgeid otsuseid osatakse hinnata ja tunnustada,» ütles Remmelkoor.

Vaade T1 katusele kerkinud vaateratta gondlist. FOTO: Konstantin Sednev