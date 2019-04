Pildid ja video: ameeriklased arvasid, et on maailmalõpp, kuna õhk muutus kollaseks

Kohalike sõnul oli nähtavus väga vilets ning paljudel allergikutel tekkisid hingamisraskused ja veel mitmed terviseprobleemid, teatab thesun.co.uk.

Meteoroloogide sõnul on käes kevadine taimede õitsemise age ja õhk muutus kollaseks õietolmu tõttu.

«Tormituuled haarasid õietolmu kaasa, muutes õhu paksuks kollakseks «supiks». Õietolmuosad olid õhus, õietolmukihiga olid kaetud kõik paigad, teed, autod ja majad,» laususid meteoroloogid.

Mitmed maja- ja autoomanikud teatasid sotsiaalmeedias, et majade treppidelt ja autodelt on õietolmu raske maha pühkida, kuna seda on paks kiht.

«Ma arvasin, et kuskil on keemiaõnnetus, sest õhk oli paks ja kollane. Hiljem selgus, et tegemist on õietolmuga,» sõnas Durhami elanik.

USAs Põhja-Carolinas muutus õhk paksu õietolmu tõttu kollaseks FOTO: Jeremy Gilchrist/via REUTERS/Scanpix

Põhja-Carolina meedia andis sündmusele nimeks «pollenpocalpyse» ehk õietolmu apokalüpsis ja «polmageddon» ehk õietolmuline maailmalõpp.

Meteoroloogi Brittany Belli teatel saabusid 9. aprillil paduvihmad, mis olukorda leevendasid ning õhust, hoonetelt ja autodelt enamiku õietolmust eemaldasid.

Allegriaarsti Heather Gutekunsti sõnul algas selle aasta kevadel õitsemisperiood tavalisest varem ning nüüd õitsevad ka need taimed, mis tavaliselt praegu õitse.

«Allergikutele on see keeruline aeg, sest pidevalt on õietolmu. Neil tuleb siis olla väljas viibides ettevaalikum, kanda nina ja suud kaitsvat maski,» sõnas arst.

Õietolmuallergia sümptomiteks on punased, sügelevad ja vett jooksvad silmad, kare kurk, tilkuv nina, pidev aevastamine ja köhimine, peavalud, väsimus ja uimasus.

Põhja-Carolina õietolmuosakeste rekord pärineb 2010. aastast, mil ühes kuupmeetris õhus oli 3524 õietolmuosakest.