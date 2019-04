Galerii: vaata, kes astuvad «Naabrist parema» tiitli eest unistuste kodusid remontima

Neli naabrite paari on vastu astumas oma elu suurimale väljakutsele, kus 10 saate jooksul on vaja valmis saada maalritöödega, vannitubade ja saunade ehituse, põrandate paigaldamise ja tubade sisustamisega. Hooaja võitja saab auhinna, mille väärtuseks on seekord enam kui 50 000 eurot. Auhinnas sisaldub kodu sissemakse ja kogu saate jooksul soetatud sisustus.

«Naabrist parema» 7. hooajal asuvad võistlema:

Suur ja väsimatu perekond — Kersti ja Vallo ning Kertu, Mirtel ja Grettel on viieliikmeline perekond, kes on koos suure koera ja kassiga mahtunud siiani elama kõigest 50-ruutmeetrisesse korterisse. Perekond peab end tõelisteks Laagri patriootideks ja plaanivad käiku lasta kogu oma kavaluse, et naabritest paremad olla ning oma lemmik-kandis uude koju kolida. Nad hindavad kõrgelt isetegemist ja ei kohku ühegi töö tegemisel, vastupidi — ühtse perekonnana plaanitakse hakkama saada iga ülesandega.

Kersti on tõeline tulesäde, kes ei vaiki hetkekski, motiveerib oma rahulikku kaasat jõudsalt tegutsema ja lapsi töödes kaasa lööma. Vallo teeb mõõdetud tempos ära kõik vajalikud tööd ja liiga palju ei jutusta. Aga kui ütleb, siis on ka öeldud.

«Naabrist parem» alustab oma 7. hooaega. FOTO: Pressifoto

Kristel ja Hendrik iseloomustavad end kui pidurit ja gaasi. See, kumb parajasti kiirendab ja kes pidurit tõmbab, sõltub aga olukorrast. Värske abielupaar on koos olnud juba 9 aastat, kuid pulmi peeti alles eelmisel suvel. «Mina abiellun, kas sinu või kellegi teisega!» teatas sel hetkel gaasiks olnud Kristel ja pidur-Hendrikul ei jäänudki muud üle. Pärast ühist elu Pelgulinnas, paari aastat Austraalias ja nüüd Õismäel, on perekond Vesi jõudnud ühise unistuseni kolida loodusele lähemale.

Võidu puhul lubavad Kristel ja Hendrik hakata pere suurendama. Esialgu küll võttes oma koerale ühe karvase kaaslase, kuid kui kodu juba valmis, siis kaugele need lapsedki jäävad.

Kõigutamatud naised, ema ja tütar Catrin ja Birgit on otsimas kodu oma uue alguse jaoks. Aasta tagasi lahutas Catrin oma kaua kestnud abielu, kuid siiani ei ole õnnestunud perekonnal seni ühisest kodust välja kolida. Birgitis on hoolimata keerulisest olukorrast peidus meeletu optimism, kirg ja teotahe väljakutset vastu võtta. Ta usub sügavalt, et kõik juhtub põhjusega ning tegude tagajärjed jõuavad ringiga tagasi.

Catrin on osavate näppudega leidlik naine, kes ei karda ohje enda kätte võtta, et saavutada täpselt õige tulemus. Lahutuski tuli lõpuks tema initsiatiivil: «Parem õudne lõpp kui lõputu õudus,» tõdeb Catrin. Birgiti ja Catriniga ootavad uude koju kolimist ka Catrini teine tütar Sigrid ja Birgiti elukaaslane Henri.

Noored armunud, tugevad tartlased Kirsika ja Raido hindavad kõrgelt tervislikku elustiili. Nad on mõlemad üles kasvanud Lõuna-Eestis ja Kirsika igatseb sinna ka veidi tagasi, kuid usub, et Tallinna möllust pääsemiseks on looduskaunis linnaäärne elupaik just see, mis piisavalt endist rahulikku tempot meenutaks. «Tallinnas elades oleme mõistnud, et tartlased on üsna terava huumoriga, millest tallinlased tihtilugu aru ei saa — siinkohal loodame, et meist saates koheselt vale mulje ei jää, oleme tegelikult väga sõbralikud,» kinnitavad nad. Mõlema soontes voolab ka seto verd.

Noored armunud on koos olnud vaid aasta, kuid on kindlad, et just õige inimese enda kõrvale leidmine on see, mis teeb korterist kodu ja ei kõhkle hetkekski, et tegemist on nende jaoks õige sammuga.