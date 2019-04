«Troonide mängu» kunstkeelte looja avaldas, et sai inspiratsiooni ka eesti keelest

«Mul ei olnud just palju materjali, kui ma hakkasin George Martini «Jää ja tule laul» raamatusarja põhjal uusi keeli looma. Oli kaks fraasi, «valar morghulis», mis tähendab «kõik mehed peavad surema» ja «valar dohaeris», mis on «kõik mehed peavad teenima». Hakkasin nende kahe põhjalt uusi keeli looma ja nüüd on need olemas. Tegemist on keeltega, mida saab teistesse keeltesse tõlkida,» selgitas keeleteadlane.