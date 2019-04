Seltskonnadaam Anu Saagim kannab kasukaid edasi, aga vaid ühel tingimusel

Tallinn, 03.03.2019 Eestimaa Roheliste valimispidu Sveta baaris 2019 RIIGIKOGU ELECTION. Election party. the Green Party at Sveta Bar. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Roheliste ridades riigikogusse kandideerinud Anu Saagim, kes loobus oma kasukatest, teatas nüüd, et kannab neid edasi tingimusel, et tegemist on vabalt kasvanud looma seljast püütud nahaga.