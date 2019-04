ELU24 PODCAST: Tigrani ja Mattiasega halbadest ja kinnimakstud naljadest, aga ka sellest, miks tuleks enne laste saamist 200 tonni teenida

Uurisime püstijalakoomikutelt ka, millal saab inimene ise aru, et ta on koomik? «Koomik on see inimene, kes läheb lavale selle mõttega, et teha nalja. Ja ainult selle mõttega,» vastas Mattias. «Sa võid minna kõnet pidama ja siis paned paar nalja vahele, see ei tähenda, et sa stand-up'i tegid siis,» lisas ta.