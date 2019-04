Kuidas on «Troonide mängu» draakonid seotud hiidkilpkonnade paaritumisega?

Sarja heliefektide eest vastutav Paula Fairfield avalikustas enne viimase, kaheksanda hooaja algust, kus need kolm draakonit oma põhihääle saanud on, teatab livescience.com.

USA New Yorgi osariigi keskkonna- ja metsanduskolledži bioloogi James Gibbsi teatel kestab hiidkilpkonnade paaritumine umbes 20 minutit ja selle aja jooksul toovad need loomad kuuldavale väga valjusid helisid, mis võivad kostuda kilomeetrite taha.

«Hiidkilpkonnade kopuleerumine on kohmakas, kuna need loomad on suured. Seda on koomiline vaadata, kuid arvan, et kilpkonnad ütleksid sama meie, inimeste seksimise koha, kui nad sellest aru saaksid. Ka inimesed häälitsevad seksides,» sõnas bioloog.