«Pilvede all» täna: Eriku kannatustel pole otsa ega äärt

Eks me kõik teame, et ebaõnnestumistel on kombeks tekitada lumepalliefekt ehk kui midagi hakkab viltu minema, siis läheb järjest ja palju ja hooga. Seda kogeb seekordses osas omal nahal eriti teravalt «piinatud geenius» Erik, kellel ei õnnestu Voltsi poolt palgatud kaassaatejuhist kuidagi vabaneda.

Selgub hoopis, et Stina tulek on saate reitingut tõstnud ning Erik võlgneb naisele vabanduse. Nagu sellest alandusest veel vähe oleks, võtab Erikuga ühendust Siiri, kellel on mehele rabav uudis. Naise hoolikalt plaanitud vale paisub aga suureks tüliks, sest Erik ei reageeri Siiri uudisele «lapseootusest» kaugeltki mitte nii, nagu armunud punapea ootab.

Tulemuseks on korralik skandaal, kus värvikad karakterid sädemeid pilluvad. Ja just siis, kui Erik arvab, et enam hullemaks minna ei saa, selgub, et saab ikka küll...