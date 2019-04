«Troonide mängu» kaunitar soovib, et töötlusäpid oleks keelatud: See on neetud jaburus

«Ma võitlen naabritüdrukug, kes oma pilte töötleb. See ei ole õige. Kus on inimeste vahele sekkumine?» küsis näitlejanna.

«Ma arvan, et sellised äpid, kus inimesed saavad end kõhnemaks teha või oma näonahka siledamaks teha, peaksid olema keelatud. Ma ei usu, et selline rakendus noore tüdruku telefonis olema peaks. Ma ei nõustu sellega, mulle ei meeldi see, see ei pane mind paremini tundma,» lisas Clarke.

«Ma arvan, et me peaksime leidma oma sisemise ilu vaadates sissepoole ja mitte väljapoole. Tõsiselt. Me oleme rikutud, sest meil on töötlemine, varjutamine ja kogu see neetud jaburus.»