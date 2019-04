Jõukat erasaare omanikku süüdistatakse poevarguses

Uurimine näitas, et tegemist on 59-aastase jõuka Andrew Lippiga, kes paar päeva enne poevargust ostis Key Westi saarestikus 8 miljoni dollari (7 miljoni euro) eest erasaare, teatab abcnews.go.com.

Lippile kuulub Key Westis veel kinnivara, 12-toaga villa, kus MTV kanal võttis 2006 üles sarja «The Real World». Nüüd on see villa Airbnb kaudu üürile antud ja öö seal maksab 1800 dollarit (1584 eurot).

Lippi viis Kmarti poest LED pirne, voodipesukomplekte, 55 dollarit (48 eurot) maksava Hamilton Beach kohvimasina ja Keurigi kohvimasina, mille hind on 150 dollarit (132 eurot).

Keurigi kohvimasin. Pilt on illustreeriv

Mees viis kohvimasinate karbid hiljem poodi öeldes, et ta ikkagi ei soovi neid ja pood maksis talle raha tagasi. Lippi oli Keurigi kohvimasina karpi pannud korvpalli ja teise karpi vana kohvimasina ning pood ei kontrollinud kohe, mis karpides oli. Tagastatud voodipesukomplektides olid vanad aluslinad ning LED pirnide karpides paber.

Kmarti töötajad panid tähele, et neil on laos kaupa puudu ja nad hakkasid uurima ning siis leiti, et kauba tagastanud isik oli karpidesse pannud midagi muud.