Mõrvatud räppari Nipsey Hussle'i vanemad meenutavad poega:«Ta oli Jumala saadetis»

Nipsey Hussle'i vanemad Dawit Asghedom ja ema Angelique Smith meenutavad mõrvatud 33-aastast Grammy-nominenti, kui spirituaalset meest, kirjutab Page Six.

«Ta oli justkui Jumala saadetis meile, et tuua meie ellu armastust ja peret lähendada. Seda räägivad alati ka tema laulusõnad,» rääkis Asghedom antud intervjuus.

«Ta ei olnud häbelik, et rääkida tõtt. Isegi siis, kui asjad ei olnud hästi,» ütles räppari isa. «Ta ei kartnud midagi.»

Ema ütles, et on räppari surmast saadik olnud täielikus rahus ning perekond julgustab fänne Nipsey pärandit edendama. «Ma soovin, et teda mäletataks kui tagasihoidlikku, spirituaalse ja austatud mehena, kellel oli lapsest saadik erakordne ja piiramatu intellektuaalne võimekus,» lisas ema.