Pildid ja video: antropoloogid hoidsid Amazonases ära hõimudevahelise sõja

Antropoloogidel on Javari oru lähedal Ituis vaatlus- ja uurimisjaam, kus töötavad abitöölistena, eelkõige tõlkidena, mõned Korubo ja Matise hõimu liikmed, keda huvitab «valge mehe» elu.

Antropoloogide eesmärgiks on olla rahuvahendajaks Korubo hõimu ja samas orus elava Matise hõimu vahel. Need kaks hõimu sõdivad alates 2014. aastast maa pärast ja neid uurivate teadlaste andmetel on relvakokkupõrked nõudnud ligi 20 inimese elu.