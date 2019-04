Ebatavaline katselennuõnnetus, milles piloot katapulteerudes kukkus kasvuhoonesse küpsete tomatite keskele

Fotograafina töötanud Meadsi lapsed palusid isa, et nad läheksid naabri lendu vataama. Tavaliselt ei võtnud ta kaamerat kaasa, kui ta lastega kuskil käis, kuid seekord võttis.

Britid ehitasid esmalt 20 sellist katselennukit, et katselennud näitaksid kätte nõrgad kohad ja vead, mida parandada.

Meads leidis koos lastega hea paiga lennuki vaatamiseks ja fotograaf pani kaamera valmis, et jäädvustada nii lendu kui maandumist. Ta tahtis fotot, millel lapsed oleksid esiplaanil ja taga oleks näha hävituslennukit lendamas ja maandumas.

Kuid Meads ei teadnud, et lennukis ei olnud mitte ta naaber Bob Sowray, vaid üks teine katsepiloot, George Aird.

Aird lendas vastavalt lennukäsule mõnda aega mere kohal ja siis tuli kirdest Hatfieldi lennuvälja suunas, et seal maanduda, kuid enne maandumisele asumist sai piloot aru, et lennukiga on midagi valesti.