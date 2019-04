ELU24 INTERVJUU: Romantikakuningas Chris de Burgh avaldab sotsiaalmeedia hirmsa külje ning miks väldib ta Iiri meediat

Hoolimata pidevast väsimusest ja keerulistest hetkedest, peab Burgh inimeste meelte lahutamist oluliseks. «Kas mu kontserdilt lahkujad on õnnelikud? Kas nad laulavad? Kas nad mõtlevad, et see oli kohutav või et ma ei laulnud nende lemmiklugu?,» küsib mees endalt pärast iga etteastet. Tema sõnul näitab ta sellega välja omapoolset austust auditooriumi vastu.



Romantikakuninga sõnul teeb teda ennast õnnelikuks sõprade ja oma perega koos veedetud aeg. Chris de Burgh on abielus Diane'ga ja neil on kolm täiskasvanud last. Chrisi ja Diane tütar Rosanna Davis on Iirimaal tuntud näitleja, miss ja influencer. Laulja on oma tütre tegemiste üle uhke ja peab sotsiaalmeediat oluliseks, kuid ka omamoodi hullumeelseks.



«See, kuidas inimesed on Twitteris väga kriitilised kellegi suhtes, keda nad pole mitte kunagi kohanud, on hullumeelne,» põrutab rahuliku loomuga laulja. «Kui keegi tahab ebaviisakas olla, öelgu seda mulle näkku. Kui me kohtume tänaval, siis ütle mulle, et Chris de Burgh, sa oled kohutav laulja,» annab mees julge soovituse oma fännidele. Tema sõnul on muutunud argpüksilik teiste solvamine läbi interneti liiga lihtsaks.



«Sotsiaalmeedias toimuvate solvamiste tõttu on inimesed isegi enesetappe sooritanud - võõraste solvangud on nad endast nõnda välja viinud,» teab ta rääkida sotsiaalmeedias valitsevast jõhkrusest ja peab oluliseks, et lapsevanemad selgitaks oma lastele reaalset pilti.



Chris de Burghi vaieldamatuteks hittlooks on 1986. aastal ilmunud superballaad «The Lady in Red», mida on müüdud 45 miljonit koopiat. Pala pühendas Chris oma naisele Diane'le ja selle taustaks on lugu, mis filmina ta silme ees jooksis. «See viitab kahele inimesele, kes suhtlesid lähemalt ja läksid ühel õhtul välja pärast seda, kui meesterahvas oli naise ootamisest pahur. Nende teed läksid peol lahku, kuni mees märkas oma punases kleidis kaunist naist ümbritsetuna teda imetlevatest meestest ja alles siis ta mõistis: see on ju minu naine!,» kirjeldab Burgh hittloo sündimislugu. 42 aastat abieluõnne kogenud mehe sõnul on hea suhte saladus hoida inimeste vahelist sidet ning panna teineteist tähele. «Hoia oma kallimat, kui tal on olnud kohutav päev ja ta nutab kodus,» annab ta lihtsa soovituse.