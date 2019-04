VIDEO Kas Melanie Griffith rikkus ilulõikustega oma näo?

61-aastane staar tunnistas 2017. aastal esmakordselt, et ta on lasknud ilukirurgidel oma nägu kohendada, kuid üks lõikus ebaõnnestus ja siis hakkas ta elu allamäge minema.

Melanie Griffith märtsis 2014 FOTO: FRANCOIS GUILLOT / AFP/Scanpix

«Seda ebaõnnestunud operatsiooni üritas mitu ilukirurgi parandada, kuid neil ei õnnestunud. Tundsin, et minu nägu on rikutud ja see muutis mind ka sisemiselt. Ma kaotasin enesekindluse ja üritasin seda erinevate asjade abil tagasi saada,» selgitas näitlejanna.

Griffithi sõnul kommenteerisid sotsiaalmeedias paljud tema nägu ja siis ta tundis, et peab veel laskma end lõigata, et oma kunagine nägu tagasi saada.

«Lugesin kommentaare, et «mida ta oma näoga teinud on» ja need olid väga ärritavad. Lõpuks leidsin ühe ilukirurgi, kes tegi minu näoga väga head tööd. Tean, et tal õnnestus osa eelmiste lõikuste vigu parandada ja ma olen talle selle eest tänulik. Samas ei ole ma oma näoga siiski lõpuni rahul. Kui oleksin teadnud, et näo noa all noorendamine on selline kannatuste rada, ei oleks ma seda ette võtnud. Ilusüstidest oleks piisanud,» sõnas staar.

Melanie Griffith detsembris 2018 FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures /Scanpix

Sotsiaalmeedia kommentaaride kohaselt ei tunne inimesed Griffitit enam ära ja nende arvates rikkus näitlejanna ilulõikustega oma näo.

«Ta oli 1980. – 1990. aastatel väga kena, kuid siis hakkas ta noa all käima ja rikkus kõik ära. Tal oleks olnud ka vanemas eas väga ilus nägu, kuid nüüd ei ole see enam ilus,» kommenteeriti.

Melanie Griffith ja Tom Hanks 1990. aasta filmis «The Bonfire of the Vanities» FOTO: Rights Managed / WARNER BROS / Ronald Grant Archi/Scanpix

Melanie Griffith on olnud neli korda abielus ja tal on kolm last.

Griffith ja ta neljas mees, hispaania näitleja Antonio Banderas olid abielus 1996 – 2015. Paari abielu lõppemist mõjutas asjaolu, et Griffitil tekkis alkoholisõltuvus, mille tõttu ta mitu korda on ravil käinud.

Griffith on mitmes intervjuus öelnud, et nii suur sõltlane ta siiski ei ole, sest on alati täitnud oma emakohuseid ja oma kolm last üles kasvatanud.