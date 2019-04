Nüüd kindel! Madonna esinebki Eurovisiooni lauluvõistlusel

Varasemalt on teada, et Adams ja tema äripartner Danny Den Naim rääkisid Iisraeli rahvusringhäälinguga ning lubasid aidata lauljannale maksmisega vaid juhul, kui laual on konkreetne kokkulepe. IPBC ja ärimeeste läbirääkimised kestsid mitu nädalat ning lõpuks andis Adams Madonna rahastamisele rohelise tule.

Märtsi alguses teatasid allikad, et lauljannaga kokkuleppe sõlmimiseks on astutud suur samm ning allikas väitis, et leping peaks saama ka lähiajal allkirjastatud. «Adams usub, et Madonna osalemine Eurovisioonil suurendab oluliselt lauluvõistluse ja sellega seoses toimuvate ürituste meediakajastust... lisaks sellele saavad tähelepanu ka imelised kohalikud elanikud ja Iisraeli riigi ilu,» ütles Adamsi abiline.

Märtsi lõpus andis Adams intervjuu From The Grapevine'ile, milles rääkis intervjueerija Benyamin Coheniga Madonna Eurovisioonile lavale saamise tagamaadest. «Eurovisioon on massiivne üritus, kuid seda ei teata Põhja-Ameerikas. Me võtsime Madonnaga ühendust, et üritusele sära luua ja selle vastu rohkem huvi tekitada. See on väga hea, et ta osaleb,» rääkis Adams.