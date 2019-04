Räpane popkultuur: poistebändide kõige süngemad saladused on paljastatud!

2006. aastal tunnistas Lance ajakirja People kaanel, et ta on gei. 2018. aastal tunnistas ta, kui keeruline oli tema jaoks oma seksuaalsusega leppimine bändi tegemise ajal.

Lance tunnistas, et ei julgenud sellest kellelegi rääkida NSYNCi tõttu. «Ma teadsin, et kui ma oleks ühele inimesele rääkinud, oleks ta seda rääkinud kellelegi teisele. Jutud oleks liikvele läinud ja bändiga oleks kõik olnud.»

Väljaandele ET on Lance rääkinud ka, et bändikaaslastele oli kõige lihtsam rääkida, sest nad olid tema parimad sõbrad ning teadsid tegelikult juba seda juba varem, mistõttu polnud see neile üllatus.

2002. aastal teatas NSYNC, et nad lähevad ajutiselt laiali. Ometigi pole nad alates sellest ajast üheskoos uut muusikat teinud.

One Direction

One Direction 2012. aastal. FOTO: Scanpix / MAVRIXONLINE.COM

Populaarne briti poistebänd One Direction pandi kokku kohalikus talendisaates, kus nende mentoriks oli Simon Cowell.

2015. aastal lahkus bändiliige Zayn Malik grupist ning ei üritanudki varjata seda, kui õnnetu ta oli. «Ma ei leidnud endale bändist sõpru. Seda lihtsalt ei juhtunud. Ma ei karda seda ka välja öelda. Mul on inimeste usaldamisega probleeme,» tunnistas ta.

Ka rääkis Zayn, et võitles toona toitumishäirega. «Ma tundsin, et mul pole millegi muu üle elus kontrolli, seega toit oli miski, mida ma sain kontrollida ja seda ma ka tegin,» tunnistas ta.

Ka Liam Payne tunnistas intervjuus Scottish Sun'ile, et bändi hiilgeajal oli tal probleeme vaimse tervisega. Asi läks lausa nii kaugele, et 2015. aastal tühistas bänd oma tuuri, sest Liam ei suutnud oma emotsioonidega toime tulla.

Samuti olid fännid veendunud, et Harry Styles'il ja Louis Tomlinsonil oli salasuhe. Tegelikult see nii aga polnud ning Louis on hiljem intervjuus tunnistanud, et see oli keeruline aeg: «See tekitas õhkkonna, et iga me sammu jälgitakse ja analüüsitakse.»

Ka Zayn Malik on hiljem kinnitanud, et mingit salasuhet polnud ning sellised kuulujutud mõjutasid poisse negatiivselt.

Jonas Brothers

Jones Brothers 2009. aastal. FOTO: Scanpix / REUTERS

2005. aastal muusikaareenile ilmunud Jonas Brothers pakkus poistebändide žanrile midagi uut: nad olid vennad, Disney kasvandikud ning mängisid kõik ka mõnda instrumenti. Lisaks oli nad usklikud ning rääkisid sellest avalikult üsna palju.

Nad kandsid süütusesõrmuseid ja väitsid toona, et kavatsevad süütuna ka abielluda. Hiljuti tunnistas aga Joe Jonas ühes telesaates, kuidas asi tegelikult oli: «Me ei plaaninud sellest kunagi rääkida. See polnud mõeldud maailmaga jagamiseks. See oli meie asi.»

Ta selgitas ka, et kunad nad olid kolm noort poissi, kes kandsid sõrmuseid, tekitas see inimestes palju küsimusi. Ajakirjanikud uurisid sõrmuste kohta tihti ning ühel hetkel saigi sellest suur lugu.

Bänd läks laiali 2013. aastal ning hiljem on Joe Jonas rääkinud intervjuus Vulture'ile, kui raske kõik see tegelikult oli. «Me ei tahtnud kedagi alt vedada - me vanemaid, meie fänne ja töötajaid - seega me panime endi peale meeletu pinge. Sellise, mille all ei peaks mitte ükski teismeline kannatama.»

Ka Nick Jonas võttis 2016. aastal sel teemal sõna: «Me olime tohutu pinge all ning püüdsime säilitada teatud imagot ning käituda teatud viisil.»

New Kids On The Block

New Kids On The Block 2008. aastal. FOTO: Scanpix / REUTERS

Tegemist on ülimalt eduka poistebändiga, mis ilmus muusikaareenile 80ndatel. Ka neil on aja jooksul olnud mitmeid skandaale.

Bändi hiilgeajal väitis produtsent Gregory McPherson, et mehed ei laula ise ja maigutavad vaid suid. Selleks, et kuulujutud lõpetada, esines bänd The Arsenio Hall Show'l, kus nad laulsid laivis ning tõestasid, et need, kes nende vokaalsetes võimetes kahtlevad, eksivad rängalt.

Nagu ka paljud teised poistebändi liikmed, võitlesid ka NKOTB poisid vaimse tervise probleemidega.

1994. aastal teatas Jonathan Knight, et ta lahkub bändist. «Ma tundsin, et me oleme piisavalt teinud,» rääkis ta toona väljaandele People. Tegelikkuses lahkus ta bändist ärevus- ja paanikahoogude tõttu.

Avalikult rääkis ta sellest 2001. aastal, mil andis intervjuu Oprah Winfrey'le. Intervjuu ajal oli näha, kuidas Jonathan värises ning tal oli raskusi rahulikuks jäämisega.